Mercato OL: Marcelo dément son départ

En fin de matinée, ce samedi, le défenseur de l'Olympique Lyonnais, Marcelo, avait posté un message sur son compte Instagram qui laissait entendre un départ lors du prochain mercato estival. "J'aimerais remercier dieu pour cette saison supplémentaire dans ma carrière, merci à tous pour votre soutien. Je suis heureux d'avoir atteint notre objectif et de laisser le club en Ligue des champions, où il le mérite", avait tout d'abord écrit le Brésilien (32 ans) sur le réseau social.

Néanmoins, quelques heures plus tard, l'ex-joueur du Besiktas est revenu sur sa publication, assurant qu'il comptait bien respecter son contrat avec l'OL jusqu'au bout. "Je tiens à vous faire savoir que, dans mon dernier post, je n'ai pas dit que je quittais Lyon. J'ai dit que j'étais heureux que nous ayons pu atteindre la Ligue des champions. Je comprends que l'anglais n'est pas la langue maternelle de certains journalistes en France et qu'ils ont mal interprété puis écrit une information qui n'est pas vraie. Je vais être clair à nouveau: je ne quitte pas Lyon et j'ai l'intention de respecter mon contrat avec le club", a affirmé le Lyonnais, lié aux Gones jusqu'en juin 2021.