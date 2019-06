Mercato OL: Marcelo clarifie son avenir

Alors que son nom circulait notamment du côté du Besiktas Istanbul, Marcelo a confirmé jeudi sur Twitter qu’il n’avait pas l’intention de quitter l’Olympique Lyonnais cet été.

"Ce qui est marrant, c’est que les mêmes personnes qui ont dit lors de ma première saison que j'étais le meilleur défenseur du championnat disent maintenant du mal de moi", a-t-il posté.

"Si je dispute une bonne saison, ils m'applaudiront. Tous des hypocrite ! Oui, je vais rester à Lyon et je ferai de mon mieux comme toujours", a assuré le défenseur brésilien (32 ans).

The funny thing is the same people that said in my first season that I was the best defense in the league and now are talking bad things, if I play a great season this year will clap hands to me , all hypocrites!!

Yes I will stay in Lyon and I will do my best as always!!