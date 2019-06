Mercato OL: La mise au point de Digne

Présent en conférence de presse à trois jours du choc en Turquie pour le compte des éliminatoires pour l’Euro 2020, Lucas Digne en a été quitte pour quelques questions sur son avenir et notamment sur le supposé intérêt de l’Olympique Lyonnais pour le latéral droit d’Everton. Mais à l’en croire, l’OL ne serait pas sur les rangs.

"Je ne suis pas au courant. Je suis au courant de l'intérêt d'autres clubs, mais pas de Lyon, a-t-il expliqué avant d’avoir des mots doux pour Everton. Je me sens bien à Everton, j'ai pu jouer tous les matchs, on a fait une bonne saison et un projet est en cours, le club va encore investir. On n'est jamais sûr de rien dans le foot, mais je me sens très bien là-bas."