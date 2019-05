Mercato OL: La déclaration d'amour d'Aouar à Guardiola

Alors que la presse anglaise faisait état d'une volonté de Manchester City de le recruter, Houssem Aouar a évoqué dans le Canal Football Club cette rumeur et notamment l'entraîneur Pep Guardiola. "C'est une référence, a-t-il déclaré lors d'un entretien diffusé dimanche soir. Il a la science infuse, il voit tout avant et il fait extrêmement bien jouer ses équipes. C'est ce qui me plaît dans sa façon de voir le foot."

De là à donner des envies d'ailleurs au milieu lyonnais ? Pas obligatoirement. "Il va falloir s'asseoir et discuter du rôle que je peux avoir. En tout cas, je suis prêt à avoir un rôle de leader technique sur le terrain et surtout de leader dans le vestiaire", a-t-il lancé alors qu'il n'a pas encore rencontré son nouvel entraîneur Sylvinho. Le Brésilien va entrer très vite dans le vif du sujet à Lyon...