Mercato OL: Juninho fixe les priorités

"On va garder la base. La priorité, c’est la défense centrale et d’avoir un patron devant la défense. Sylvinho aime jouer en 4-3-3. Le joueur devant la défense est très important", a lancé le Brésilien.

"Juni" a ensuite expliqué qu’il comptait sur Bertrand Traoré, Maxwel Cornet, Moussa Dembélé, Martin Terrier ou encore Houssem Aouar ainsi que Memphis Depay.

