Mercato OL: Ferri signe à Montpellier

C'était attendu, mais c'est désormais officiel, Jordan Ferri quitte l'Olympique Lyonnais pour Montpellier. Prêté à Nîmes au cours de la saison écoulée et depuis 2005 à Lyon, le milieu de terrain français va vivre une nouvelle aventure dans l'Hérault. "J'ai ressenti l'envie du club de me faire venir, ce qui m'a fait très plaisir. Je suis très content d'être ici et j'ai hâte que la saison commence", a déclaré le joueur de 27 ans sur le site officiel du club montpelliérain.

Après plus de 200 matches avec l'OL, le natif de Cavaillon a été salué par sa formation de coeur. "L’Olympique Lyonnais le remercie pour son professionnalisme comme pour l’attachement qu’il a toujours manifesté au club depuis plus de 10 ans et il lui souhaite une grande réussite pour la suite de sa carrière." Le MHSC a déboursé 2 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien Bleuet (6 sélections) auxquels "pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 1,2 M€ et un intéressement de 30 % sur un futur transfert", a précisé le club rhodanien.