Mercato OL: Fekir a la cote en Espagne

Sans réelles opportunités de sortie il y a quelques semaines, Nabil Fekir pourrait voir son destin rapidement évoluer. Selon les informations de L'Equipe, outre le Betis Séville, c'est le FC Séville et Valence qui seraient prêts à accueillir le meneur de jeu français.

Ces destinations seraient les conséquences du rapprochement entre Nabil Fekir et Jorge Mendes, en mai dernier. Valence, club très prisé par l'agent portugais, et qui jouera la Ligue des champions la saison prochaine, pourrait lui offrir le meilleur challenge sportif.

Du côté de l'OL, même si aucune offre n'aurait été transmise, on paraîtrait de plus en plus résigné à l'idée de laisser partir le champion du monde.