A Lyon, si on a opté pour la stabilité au niveau de la barre technique, il n’en est pas de même en ce qui concerne l’effectif des joueurs. Durant le mois de mercato, le club rhodanien va tenter de transférer certains éléments de son équipe première, dont deux attaquants. Si l’on en croit une information de L’Équipe, Moussa Dembélé et Islam Slimani ont été invités à se trouver un nouveau point de chute.

L’OL aura du mal à dégraisser

Le duo n’a pas vraiment donné satisfaction lors de la première moitié de la saison, même s’il n’a pas été le seul dans ce cas. Et vu qu’il y a un nouveau buteur qui arrive dans le Rhône pendant cette période hivernale, en la personne de Sardar Azmoun (Zenit St-Petersbourg), il est impératif de dégraisser dans ce secteur. De plus, il y a la nécessité d’enregistrer des rentrées d’argent. Surtout, en prévision d’une troisième saison consécutive sans Ligue des Champions qui se profile.



Dembélé et Slimani vont donc être priés de changer d’air. Il n’est pas certain que les deux joueurs s’exécutent. L’ancien international espoir tricolore, qui avait déjà dû s’exiler à l’Atlético il y a un an, n’a pas beaucoup de sollicitations. Il y a bien un intérêt de Newcastle United, mais rien de véritablement concret. Quant à l’international algérien, il n’a pas du tout l’intention de bouger. Même s’il n’est titulaire qu’un match sur deux, il se complait dans son confort lyonnais et ne pense pas à un nouveau challenge. A 33 ans, et vu qu’il va disputer la CAN avec son pays, il ne devrait pas avoir une multitude d’offres non plus.