Mercato OL: Des scouts en mission en Italie ?

Si la saison des joueurs de l'Olympique Lyonnais non concernés par des compétitions internationales s'est achevée vendredi soir, à Nîmes (2-3), le mercato estival va désormais focaliser toutes les énergies. Et, selon la presse italienne, des recruteurs rhodaniens seront en Italie ce dimanche, lors de la 38e journée de Serie A, et plus spécifiquement du côté de la Fiorentina, qui accueille le Genoa.

C'est le gardien de but roumain de bientôt 22 ans, Ionut Radu, qui serait dans le collimateur de Jean-Michel Aulas et consorts. L'intéressé s'apprête à retourner à l'Inter Milan, mais ne serait pas forcément retenu par les Nerazzurri. L'AS Rome serait également attirée par son profil. Une nouvelle doublure en perspective pour Anthony Lopes ?