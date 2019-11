Mercato OL : Des renforts en janvier ?

Après un été pour le moins agité sur le marché des transferts avec notamment les arrivées de Joachim Andersen, Jeff Reine-Adelaide, Thiago Mendes ou Jean Lucas, l’Olympique Lyonnais pourrait de nouveau animer le prochain mercato hivernal. Interrogé au sortir de la victoire de l’OL sur Benfica (3-1), mardi, en Ligue des champions, Jean-Michel Aulas a en tout cas ouvert la porte à des renforts.

"Ça fait quatre ans qu'on dégage de l'ordre de 70 M€ d'EBITDA, c'est-à-dire le résultat plus les amortissements. On a probablement la meilleure santé financière du championnat de France. On n’a peut-être pas fait toujours ce qu'il fallait, mais cette année on a dépensé un peu plus de 100 millions d'euros", a tout d’abord rappelé le président lyonnais, ajoutant: "S'il faut réinvestir, que Juninho et le conseil d'administration estiment que c'est nécessaire pour franchir un cap, pourquoi pas."