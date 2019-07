Mercato OL : Ça se précise pour Andersen

Attendue depuis plusieurs jours, l’arrivée de Joachim Andersen à l’Olympique Lyonnais semble imminente.

Après Sylvinho, c’est en effet Juninho qui a confirmé que le dossier du défenseur danois était en passe d’être bouclé. "On espère qu'Andersen arrivera le plus vite possible. Je rentre ce soir et on attend Andersen pour faire un point sur l'effectif. On sait que ça va bouger encore un peu", a confié le directeur sportif brésilien dans des propos relayés par le site du club.

Alors que l’OL s’est d’ores et déjà entendu avec la Sampdoria de Gênes sur l’indemnité de transfert, estimée à 30 millions d’euros bonus compris, quelques détails resteraient à régler concernant le contrat du joueur.