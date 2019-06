Mercato OL : Ça se confirme pour Dalbert

Ferland Mendy parti au Real Madrid, l’Olympique Lyonnais a bel et bien des vues sur Henrique Dalbert, le défenseur brésilien de l’Inter Milan. A en croire la presse italienne, les Gones seraient déjà passés à l’action avec une première offre estimée à 18 millions d’euros.

Interrogé sur le sujet, Jean-Michel Aulas a confirmé l’intérêt de l’OL pour l’ancien Niçois, tout en expliquant que son statut de joueur extra-communautaire n’était pas sans poser problème.

"On s’est renseignés. Le souci est que les règles liées au nombre de joueurs extra-communautaires n’ont pas variées, et on a maintenant trois joueurs avec Jean Lucas. Donc il faudra faire un choix pour le quatrième joueur. Mais c’est vrai qu’il intéresse Sylvinho. Donc Dalbert fait partie des joueurs qui nous intéressent. Mais on ne pourra pas faire tous les Brésiliens", a-t-il ainsi confié dans des propos relayés par RMC.