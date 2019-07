Jean-Michel Aulas s'est exprimé vendredi pour RMC Sport, à propos de Nabil Fekir: "A un an du terme de son contrat, il peut y avoir des tentations de laisser traîner. Mais on a les reins suffisamment solides, économiquement, pour attendre. S'il ne trouve pas d'autre club, ce serait une très bonne nouvelle, on rentrerait dans des négociations pour le prolonger." Souriant, le président de l'OL attend donc de voir.