Mercato OL: Aulas évoque le cas Lopes

A un an du terme de son contrat, le gardien de but Anthony Lopes n'a toujours pas prolongé avec l'Olympique Lyonnais, rendant son avenir proche incertain. Présent face à la presse ce mardi, Jean-Michel Aulas est revenu sur ce dossier épineux, apportant quelques précisions. "On a proposé une prolongation de 3 ans à Anthony Lopes, a expliqué le président des Gones.

Ses agents souhaitent 4 ans, ça nous semble pour le moment inaccessible. Avec Juninho (le directeur sportif, ndlr), on va le recevoir lui et ses agents la semaine prochaine".