Mercato OL: Accord démenti avec le Real pour F. Mendy

Tous les indices semblent concordants. Et pourtant, ce mardi soir, l'Olympique Lyonnais "dément un accord avec le Real Madrid pour un éventuel transfert de son défenseur international Ferland Mendy, contrairement à ce qui peut être relayé par certains médias." Et pourtant, tout porte à croire que le joueur évoluera bel et bien dès la saison prochaine sous les ordres de Zinedine Zidane, au point que selon les médias espagnols, l'ancien Havrais doit se soumettre dans les prochaines heures à la traditionnelle visite médicale, préalable à sa signature ; elle aurait même lieu à Clairefontaine, où les Bleus sont rassemblés avant un déplacement samedi, en Turquie (20h45), dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020.

#Communiqué

