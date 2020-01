Mercato : offre officielle de l'Inter Milan pour Christian Eriksen (Tottenham)

Christian Eriksen à l'Inter Milan, ça brûle ! Alors que Sky Sport Italia avait fait état de négociations très avancées entre Tottenham et le club italien la semaine passée, la direction intériste a indiqué avoir formulé une nouvelle offre au board des Spurs. «Nous venons de formuler une offre officielle à Tottenham pour recruter Christian Eriksen et maintenant nous attendons. De nombreux clubs sont intéressés, mais nous sommes confiants. Nous voulons une recrue qui amène une plus-value dans notre effectif comme Eriksen", a indiqué Piero Ausilio, le directeur sportif de l'Inter, sur Sky Sport Italia. Giroud en plus d'Eriksen à l'Inter ?

Par ailleurs, le dirigeant italien n'a pas exclu la possibilité de recruter Olivier Giroud cet hiver, alors que le champion du monde français est en manque de temps de jeu à Chelsea. Un club avec lequel l'Inter s'est mis d'accord pour le transfert de Victor Moses. "Nous avons conclu un accord avec Chelsea pour Victor Moses. Giroud est une possibilité si nous vendons un attaquant sur ce marché des transferts", a conclu Ausilio. Les tifosi du club milanais peuvent s'attendre à de prochaines journées animées...