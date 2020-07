Mercato : Odsonne Edouard intéresse Arsenal, Cavani vers Leeds ?

Les rumeurs fiables



Cet été pourrait être le signe du changement pour Odsonne Edouard. En effet, le Daily Star assure que l'attaquant français du Celtic (22 ans) serait actuellement sur les tablettes des Gunners d'Arsenal. Le club basé à Londres en aurait même fait une priorité pour ce Mercato estival. Arrivé en Écosse en 2017, sous la forme d'un prêt d'une année avant d'y être transféré définitivement, le natif de Kourou en Guyane a fait plus que convaincre et les prétendants, depuis, ne manquent clairement pas. Un changement de dimension pourrait donc intervenir d'ici les prochaines semaines pour le principal intéressé, qui intéresse également le Leeds de Marcelo Bielsa, notamment.

Le Celtic tombe sur un PSG déjà en forme :

Les rumeurs loin d'être fiables



Edinson Cavani à Leeds ? Le club entraîné par Marcelo Bielsa et tout juste promu en Premier League ne manquerait visiblement pas d'ambitions, en ce qui concerne le marché des transferts, dans un premier temps. Championne de Championship, la formation appartenant au dirigeant italien Andrea Radrizzani viserait donc très haut pour renforcer son attaque, afin d'être plus que crédible pour cette saison 2020-21 dans l'élite, d'après Sky Italia qui aurait contacté le patron du club. Car outre Cavani, le nom de Zlatan Ibrahimovic aurait également circulé du côté du club anglais. Les deux meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain reformeraient alors leur duo d'attaquants.

Ça va se faire



Il n'en a jamais été aussi proche. Thiago Alcantara ne devrait pas rester plus longtemps que cela du côté du Bayern Munich. En effet, le nom du milieu de terrain international espagnol de 29 ans circulerait de plus en plus du côté de Liverpool. Encore sous contrat jusqu'en 2021 avec le champion d'Allemagne, le natif de San Pietro Vernotico en Italie pourrait donc débarquer chez le champion d'Angleterre. Malgré également l'intérêt grandissant de la part de Manchester City, les Reds seraient donc proches de remporter la mise, selon les dernières informations en possession du Daily Express. Le droitier, formé au Barça, découvrirait alors un nouveau championnat.

Mercato Express : C'est non pour Niang, Blanc une pige au Barça ?