Mercato - Odsonne Edouard enfin en Premier League ?

Depuis son arrivée au Celtic en août 2017, Odsonne Edouard est régulièrement annoncé en Premier League. Car l’attaquant de 23 ans ne fait pas que briller avec les Bleuets, lui qui a fini deuxième meilleur buteur des éliminatoires de l’Euro Espoirs 2021. Il empile aussi les buts depuis qu’il évolue chez les Bhoys, et a d’ailleurs terminé meilleur réalisateur du championnat écossais la saison dernière, avec 22 réalisations. A l’image de son équipe, deuxième du classement à 23 points des Rangers, l’ancien Parisien est aujourd’hui moins prolifique, mais compte tout de même 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, et il est toujours suivi par plusieurs écuries anglaises.

Successeur d'Haller à West Ham ?



Il est aujourd’hui un peu plus abordable que l’été dernier, lorsqu’il était déjà annoncé avec insistance un peu plus au sud. Car son contrat, qu’il n’a pas l’intention de prolonger, arrive à échéance en juin 2022. D’après le Daily Star, West Ham en aurait fait le potentiel successeur d’un autre attaquant français, Sébastien Haller, qui n’a pas réussi à s’imposer chez les Hammers et est retourné en Eredivisie, à l’Ajax, lors de ce mercato hivernal pour 22,5 millions d’euros. Pour lâcher Edouard, le Celtic, qui l’avait recruté pour 10 millions à Paris, attendait près de 40 millions à l’intersaison, mais devra probablement se contenter d’une somme beaucoup moins conséquente.

Rodgers le suivrait toujours



Le club de Glasgow s’apprête déjà à voir partir Jeremie Frimpong, en contact avec le Bayer Leverkusen, et son entraîneur Neil Lennon, qui est sur la sellette, a reconnu que d’autres joueurs voulaient aussi partir cet hiver. Kris Ajer, Olivier Ntcham et Edouard font partie des plus convoités. Lors de la dernière intersaison, Arsenal, Leicester et Aston Villa s’étaient notamment montrés intéressés par l’avant-centre guyanais. On a reparlé du club de Birmingham, puisqu’Edouard a récemment changé d’agent pour être représenté par le même groupe que la star des Villans, Jack Grealish. Et les Foxes de son ancien entraîneur à Glasgow Brendan Rodgers le surveilleraient toujours, alors que Jamie Vardy (hernie) va être absent plusieurs semaines. Quoi qu’il en soit, une chose semble sûre : même s’il ne part pas cet hiver, Odsonne Edouard ne devrait plus être en Ecosse la saison prochaine.



