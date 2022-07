Liverpool a fait une approche officielle au club du Sporting CP pour le recrutement du jeune et prometteur Matheus Nunes. Ce dernier compte déjà 8 capes avec l’équipe nationale portugaise (1 but inscrit). A 23 ans, il émerge comme le futur patron du milieu de terrain de la Seleçao.

Un jeune portugais qui a la cote en Angleterre

Le vice-champion d’Europe est le troisième club anglais à s'être renseigné sur la possibilité de recruter Nunes cet été. Auparavant, Chelsea et Wolverhampton avaient également fait une démarche en ce sens mais sans formuler de proposition concrète. Les Merseysiders ont donc le champ libre pour passer à l'attaque.



Le Sporting ne veut pas vendre Nunes, après avoir déjà laissé partir Joao Palhinha pour Fulham. Les Lisboètes ne veulent pas s’affaiblir encore plus. Cela dit, ils pourraient ne pas avoir leur mot à dire dans ce dossier. Nunes disposerait d’une clause libératoire d'une valeur de 60M€ dans son contrat actuel, qui expire en 2026. Si un club accepte de payer ce montant, alors il n’y aura plus aucun obstacle pour son transfert.