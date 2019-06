Mercato Nîmes: Martinez, première recrue (officiel)

Le Nîmes Olympique tient sa première recrue de l'été et c'est une vieille connaissance, puisque Pablo Martinez, le défenseur franco-espagnol, formé au sein du club gardois, effectue son retour chez les Crocodiles.

A 30 ans, celui qui portait les couleurs du RC Strasbourg depuis 2 saisons (2017-2019) a été officiellement présenté après avoir paraphé un nouveau contrat de 3 ans. "J'ai été déçu de la manière dont ça s'est passé avec Strasbourg à la fin. J'ai eu une proposition, mais le Nîmes Olympique a mis tous les atouts pour que je vienne ici", a commenté l'intéressé. Nîmes qui cherche encore "un milieu de terrain, un joueur offensif de côté et un attaquant". (...) "Il y aura d'autres joueurs, c'est sur. Une longue série non, le but c'est de garder le plus de joueurs."