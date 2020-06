Ça devrait se faire



Départ confirmé pour Thiago Silva (35 ans). L'emblématique défenseur central et capitaine du Paris Saint-Germain quittera bien cet été le club de la Capitale après huit années passées sous les couleurs parisiennes. Via un message de remerciement sur les réseaux sociaux jeudi soir, son épouse Isabelle Silva a officialisé ce qui n'était encore qu'une très forte rumeur depuis que le journal L'Equipe avait révélé l'information en début de semaine. Le Paris Saint-Germain n'avait d'ailleurs pas communiqué sur la fin de l'aventure pour le Brésilien arrivé en 2012 en provenance de l'AC Milan mais qui ne s'est rien vu proposer par ses dirigeants alors que son contrat expirera le 30 juin prochain. « Merci pour ces huit années de bonheur partagé. C’est dur pour nous aussi, mais c’est la vie. Je vous aime beaucoup et merci pour ces huit ans », a posé Isabelle Silva, brisant ainsi du même coup les espoirs des supporters du PSG de voir « Il Monstro » rester encore à Paris. A noter que ce dernier ne devrait pas être remplacé.

Les rumeurs fiables



A l'instar de Thiago Silva, Edinson Cavani, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans) devrait lui aussi faire ses valises à l'intersaison. A en croire les informations de RMC Sport, l'attaquant international camerounais né en Allemagne et également en fin de contrat au PSG, ne devrait pas être conservé par le club de la Capitale, qui ne lui a pas proposé de prolonger son bail, pas plus qu'il ne l'a fait pour Thiago Silva ou Cavani notamment. Déjà pas retenu pour disputer la phase finale de la Ligue des Champions, l'ancien joueur de Stoke City n'aurait pas davantage été convié à terminer la campagne en cours, en août. Arrivé durant l'été 2018 à Paris, « Choupo » a disputé 17 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs parisiennes, pour 5 buts et 1 passe décisive. Parfois moqué gentiment pour sa maladresse, il était malgré tout parvenu à se faire adopter des fans de par son immense sympathie.

Les rumeurs loin d’être fiables

Un international français sur la Promenade des Anglais ? En quête d'un élément d'expérience pour consolider son milieu de terrain la saison prochaine,Parti très tôt de Strasbourg, le joueur, qui évolue actuellement à Everton, verrait lui aussi d'un bon œil d'enfin retrouver le Championnat de France (après douze ans passés en Angleterre), à en croire le quotidien. Le deal a d'autant plus de possibilité de se faire que le montant que demanderait probablement les Toffees pour l'ancien joueur de Manchester United opéré d'un genou en février dernier n'a pas de quoi effrayer le GYM et son richissime propriétaire Ineos.