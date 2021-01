Mercato : Nice tenté par un international français

Encore de belles années devant lui

Douzième du championnat, Nice compte autant de victoires que de défaites (6), mais est surtout plombé dans sa progression par une défense inexpérimentée. Vingt-deux buts encaissés contre vingt-et-un marqués depuis le début de la saison en Ligue 1 ; difficile d'espérer pouvoir se mêler à la lutte pour l'Europe dans ces conditions. De fait,Car en l'absence de Dante, et avec les prestations décevantes des autres membres de la dernière ligne niçoise, un homme de métier susceptible d'apporter plus de stabilité est urgemment demandé. Et d'après les informations révélées ce dimanche par Foot Mercato, l. L'ancien du Paris Saint-Germain, passé ensuite par Liverpool, évolue désormais à Crystal Palace, club avec lequel il n'a que très peu joué depuis le début de la saison. Quatre maigres apparitions pour le Français qui pourrait donc voir d'un bon œil un retour sur les cieux français.et son arrivée à Nice apporterait le surplus d'expérience tant souhaité par les recruteurs niçois.