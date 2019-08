Allan Saint-Maximin a rejoint Newcastle en provenance de Nice vendredi soir, pour six saisons. Le virevoltant ailier de 22 ans - international en jeunes et en Espoirs - a passé deux saisons chez les Aiglons, après deux ans à Saint-Etienne et deux autres années à Monaco, où il n'avait pas joué puisque prêté successivement à Hanovre (en 2015) puis à Bastia (en 2016).