Mercato Nice: Les premiers mots de Dolberg

Recruté pour pas de 20 millions d’euros par l’OGC Nice et présenté à la presse vendredi, en compagnie de deux autres recrues du Gym, Adam Ounas et Alexis Claude Maurice, Kasper Dolberg est revenu sur les raisons qui l’on poussé à rejoindre les Aiglons cet été.

"Il y a plusieurs raisons qui ont fait que j’ai choisi Nice. J’ai discuté avec le coach et avec tout le monde au club. C’est une combinaison de plusieurs choses. Je voulais un endroit avec des gens qui croient en moi. On a parlé depuis longtemps avec Nice et c’est rapidement devenu un choix sûr pour moi. Le projet qui démarre à Nice est un projet auquel j’avais vraiment envie de participer", a confié l'ancien attaquant de l'Ajax en conférence de presse, avant d’évoquer son état de forme: "J’ai fait la prépa avec l’Ajax et je me suis bien préparé, ce que je n’avais pas pu faire les années précédentes. Je n’ai pas pu m’entraîner ces dernières semaines, mais physiquement je suis en forme, car je me suis entraîné tout seul et je suis prêt à démarrer cette nouvelle aventure."