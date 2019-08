Mercato Nice: La piste Renato Sanches aussi activée !

L'OGC Nice devrait rapidement passer sous pavillon britannique, Ineos et son propriétaire, Jim Ratcliffe, ayant désormais obtenu l'autorisation de procéder au rachat du club. Et dans la foulée, c'est tout le mercato des Aiglons qui devrait s'affoler. En effet, de nombreux dossiers devraient être finalisés rapidement, rapporte Nice-Matin, notamment les arrivées d'Adam Ounas (Naples) et Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam).

En parallèle, le Gym aurait également pour ambition de réussir à faire venir Renato Sanches sur la Côte d'Azur, lui qui serait également dans le collimateur du Losc. Le milieu de terrain international portugais, sous contrat avec le Bayern Munich mais qui a exprimé ses envies d'ailleurs, serait ainsi le remplaçant idoine d'un Adrien Tameze qui prendrait la direction du Spartak Moscou.