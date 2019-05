Mercato Nice: La mise au point de Saint-Maximin sur le Milan

Parmi les joueurs niçois les plus en vue depuis le début de saison, Allan Saint-Maximin suscite de nombreuses convoitises. L’ancien Stéphanois est ainsi annoncé depuis plusieurs mois sur les tablettes du Milan AC.

Un intérêt sur lequel est revenu le jeune attaquant après le match nul décroché par les Aiglons à Paris. "Je me sens prêt à évoluer dans une équipe plus prestigieuse. Le Milan AC ? Je me sens bien à Nice, on verra à la fin de la saison. Milan est un grand club, j’ai eu l’occasion d’y aller en décembre, mais il ne s’est rien passé. Nous verrons ce qui arrivera cet été, mais pour le moment, je reste concentré sur le terrain. Je veux aider mon équipe à gagner, nous ferons les comptes à la fin de la saison", a-t-il ainsi expliqué dans des propos relayés par France Bleu.