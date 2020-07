Mercato : Niang et l'OM, ça redémarre !

Les informations fiables A Marseille, après avoir fait venir le prometteur milieu défensif havrais Pape Gueye, on cherche toujours un défenseur central. Et le Borussia Dortmund a ouvert la porte à Leonardo Balerdi , l’un des joueurs pistés à ce poste. Le jeune international argentin (21 ans), ancien coéquipier de Dario Bene detto à Boca Juniors, pourrait débarquer en prêt selon La Provence. En attaque, le quotidien local évoque aussi un dossier qui traîne depuis plusieurs semaines : celui de Mbaye Niang. L’avant-centre du Stade Rennais est toujours intéressé . Mais alors que le club breton en demanderait quelques 25 millions d’euros, l’affaire pourrait s’éterniser. La Provence parle même d’un "feuilleton qui pourrait durer l’été" , à l’image de celui de Valentin Rongier l’an dernier.



Du côté de Valence, c’est les grandes manœuvres. Alors que l’entraîneur Albert Celades a été renvoyé fin juin après une série de cinq matchs avec une seule victoire, le club Ché , actuel 9e de Liga, s’apprêterait à l aisser partir plusieurs joueurs. D’après Goal Espagne , les dirigeants valencians auraient fait savoir à Dani Parejo , ainsi qu’à Francis Coquelin et Geoffrey Kondogbia , qu’ils pourraient s’en aller cet été. Sous contrat jusqu’en 2022, Kondogbia , ancien international français (5 sélections) qui porte désormais les couleurs de la Centrafrique, est le membre du trio qui aurait la plus forte valeur marchande (30 millions d’euros selon Transfert markt).

Les informations loin d'être fiables Annoncé comme un futur prodige, Justin Kluivert n’a pas encore explosé. Âgé de 21 ans, il a marqué 4 buts en Serie A cette saison en 20 apparitions (19 titularisations) avec l’AS Rome, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2023. Selon le Corriere dello Sport, Arsenal serait particulièrement intéressé par le jeune attaquant néerlandais, dont l’illustre père, Patrick Kluivert , avait bien failli rejoindre les Gunners en 2003.



La source est sérieuse, mais l’information assez improbable. D’après The Independent, le Paris Saint-Germain surveillerait Marcus Rashford . Auteur de 16 buts en Premier League cette saison, l’attaquant de 22 ans est déjà un pilier de Manchester United, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2023, et de l’équipe d’Angleterre (38 sélections, 10 buts). Et son prix, estimé actuellement à 64 millions d’euros par Transfertmarkt , pourrait refroidir des Parisiens qui, s’ils cherchent un remplaçant à Edinson Cavan i, sont déjà bien pourvus en attaque avec Neymar, Mbappé et Icardi.