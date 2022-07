Mis sur la liste des joueurs à transférer par le PSG, Neymar n’a pas vraiment reçu beaucoup de sollicitations ces derniers jours. Mais la donne pourrait changer à mesure que l’épilogue du mercato approche. Manchester United serait prêt à engager l’international brésilien dès cet été.

Neymar et une autre star de Ligue 1 ciblés par MU

Le quotidien The Mirror a fait savoir que Manchester United a placé Neymar sur une liste de quatre joueurs susceptibles de remplacer Cristiano Ronaldo en cas de départ de ce dernier. Les autres joueurs visés seraient le Monégasque Wissam Ben Yedder, l’attaquant de Brentford Ivan Toney et la pépite de Stuttgart Sasa Kalajdzic.



Les dirigeants mancuniens se sont expliqués lundi avec leur vedette portugaise. En attendant que sa situation se résolve, CR7 a rejoint le centre d’entrainement de Carrington pour attaquer la préparation avec le reste de l’équipe.



Ronaldo (37 ans) a mis tout le monde en émoi du côté d'Old Trafford lorsqu'il a fait part de son désir de partir au début de l’été. Il a manqué la tournée en Thaïlande et en Australie pour des raisons personnelles, et s'est entraîné tout seul au Portugal. Jusqu’à présent, il est toujours motivé pour changer d’air, mais à l’instar de ce qu’a connu Neymar, il ne dispose pas de pléthore d’offres pour rebondir.