Mercato Newcastle: Un retour de Carroll envisagé ?

Formé chez les Magpies et membre de l'équipe première entre 2006 et 2011 (avec un intermède à Preston North End en 2007-2008), Andy Carroll a depuis voyagé du côté de Liverpool et de West Ham.

Huit ans après son départ de Newcastle, l'attaquant aujourd'hui âgé de 30 ans, pourrait revenir au bercail. C'est du moins ce que croit savoir TalkSPORT, qui indique ce samedi que le joueur, libre de tout contrat, serait dans les petits papiers des recruteurs du club coaché par Steve Bruce.

Reste à savoir si l'avant-centre voudra revenir dès maintenant du côté de Newcastle, ou tenter un ultime pari dans un autre club.