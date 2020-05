Mercato - Newcastle rêve de s'offrir Gareth Bale

Newcastle devrait bientôt passer sous pavillon saoudien. Les Magpies, qui vont donc disposer de très gros moyens, devraient énormément investir sur les marchés pour se construire une équipe 'galactique', avec Gareth Bale comme figure de proue du projet. Le club du Tyneside est disposé à offrir au Gallois un salaire équivalent à celui qu'il touche au Real Madrid, soit 17 millions d'euros, ce qui fait d'ailleurs de lui le joueur le mieux payé du club espagnol.

Le même salaire, mais plus de temps de jeu

L'ailier supersonique des Merengue n'est plus en odeur de sainteté dans la Capitale espagnole et n'est que très peu utilisé par Zinédine Zidane. Le Real cherche à lui trouver un point de chute depuis l'été dernier et Newcastle compte achever de convaincre Florentino Pérez en offrant une indemnité de transfert à hauteur de 20 millions d'euros selon Marca.



