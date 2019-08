Mercato Newcastle: Carroll ne (re)viendra pas

Alors qu'il avait un temps été question d'un possible retour au bercail d'Andy Carroll, du côté de Newcastle, les choses ont évolué avec les arrivées de Joelinton et Allen Saint-Maximin. Aujourd'hui, l'attaquant de 30 ans sait qu'il ne reviendra pas chez les Magpies.

Le nouvel entraîneur, Steve Bruce, compte d'ailleurs sur Dwight Gayle, même si celui-ci a été longtemps blessé la saison dernière. "Gayle a toujours fait partie de mes plans, a déclaré Bruce au Mirror. Et en plus des nouveaux joueurs, je suis aussi très impressionné par Almiron et Yoshinori Muro. J'espère qu'ils marqueront tous quelques buts cette saison."

Quant à Andy Carroll, si son avenir ne passe pas par Newcastle, il ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un nouveau club.