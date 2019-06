Mercato : Ndombele vers Tottenham

Sur les tablettes de nombreux cadors européens parmi lesquels la Juventus Turin ou le Real Madrid, Tanguy Ndombele devrait finalement rallier Tottenham, récent finaliste de la Ligue des champions et dont l’international tricolore disait le plus grand bien au début du mois. "C'est vrai, Tottenham est une grande équipe, un grand club. Ils ont fini à la quatrième place de leur championnat, ils ont été finalistes de la Ligue des champions. Quel joueur ne serait pas intéressé par un grand club ?", avait-il ainsi expliqué au micro de Téléfoot.

Depuis, le milieu de terrain lyonnais a visité les installations du club londonien et échangé avec Mauricio Pochettino, qui en a fait la grande priorité de son recrutement au milieu de terrain, et n’a évidemment pas changé d’avis, bien au contraire. L’ancien Amiénois s’est d’ailleurs déjà entendu avec les dirigeants des Spurs et son transfert à Tottenham ne serait plus qu’une question de jours. Une dizaine selon une source lyonnaise interrogée par L’Equipe.

Thiago Mendes pour le remplacer

Si Sky Italia assure que les deux clubs ont trouvé un accord autour de 62 millions d’euros hors bonus et que le joueur devrait se soumettre à la traditionnelle visite médicale dans les prochaines heures, Jean-Michel Aulas attendrait un dernier effort des dirigeants londoniens pour atteindre les 65 ou 70 millions d’euros hors bonus espérés, auxquels il souhaite voir s’ajouter 10 ou 15 millions pour obtenir un montant global de 80 millions d’euros. L’accord semble proche et le transfert de Tanguy Ndombele devrait constituer sous peu un nouveau record pour l’OL, dépassant les 60 millions d’euros de la vente d’Alexandre Lacazette à Arsenal.

Et l’opération financière est d’autant plus belle pour les Gones que le successeur du natif de Longjumeau a déjà été identifié. Sur les tablettes lyonnaises depuis plusieurs semaines, Thiago Mendes serait en effet tout proche de rejoindre à son tour l’OL, et ce pour seulement 25 millions d’euros.