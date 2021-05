Mercato : Nasser Al Khelaifi évoque la situation de Kylian Mbappé

Le Paris SG n’est plus le patron du football français. Dimanche soir, le club de la Capitale a dû céder son trône au LOSC au bout d’une saison compliquée, marquée par 8 défaites concédées. L’échec est évident, mais il n’est pas synonyme de fatalité pour Nasser Al-Khelaifi, le président du club. Le président parisien a jugé que ce coup d’arrêt n’a pas de véritable incidence sur l’évolution du projet du club. « On n'est pas déçus, on a fait des choses positives, une demie de Ligue des Champions, on a battu United, le Barça, Munich. La perte du titre, c'est une leçon cette saison à retenir (…) On est ambitieux, on travaille déjà pour la saison prochaine. On va parler avec Leo et l’entraineur pour voir ce qu’on a besoin de faire », a-t-il indiqué après le match face à Brest (3-2).

Le PSG a donc hâte de rebondir. A commencer par la prolongation de Kylian Mbappé, le dossier chaud du moment. « Pour moi, Kylian est un joueur du PSG et sera un joueur du PSG. Je ne suis pas inquiet, a-t-il lâché. Ne vous inquiétez pas, laissez-nous travailler. Mbappé est Parisien. Il est français et il est parisien, il est sous contrat et il veut rester à 100%. »