Cinq ans après le vrai-faux transfert d’Adriano en Normandie, Le Havre peut de nouveau se mettre à rêver d’un gros coup sur le marché des transferts. Cantonné à la Ligue 2 depuis désormais dix ans, le HAC aurait en effet en tête d’attirer Samir Nasri, libre de tout contrat depuis la fin de sa courte aventure à West Ham, où perturbé par les blessures, il a dû se contenter de six matches en six mois après être resté plus d'un an sans jouer suite à sa suspension par la Fifa pour pratique dopante.

A en croire L’Equipe, Paul Le Guen, le nouvel entraîneur normand, aurait en effet contacté l’ancien Gunner pour le convaincre de rejoindre la Ligue 2, onze ans après son départ de Marseille pour Arsenal. L’international tricolore aurait longuement échangé avec l’ancien milieu de terrain pour définir les contours d’une éventuelle collaboration, le technicien breton lui vantant les mérites d’un tel challenge, notamment en termes d’image, lui dont la cote est au plus bas depuis de nombreuses années.

Les deux hommes n’auraient discuté que du rôle que pourrait tenir le Marseillais auprès d’un groupe jeune mais ambitieux après avoir terminé à la 7ème place la saison dernière. La question financière n’aurait pas été abordée. Il y a peu, Foot Mercato expliquait que le Français, également courtisé en Australie ou en Grèce, était sur les tablettes de plusieurs formations du Golfe Persique et n’était notamment pas insensible aux arguments financiers de Shabab Al-Ahli Dubaï Football Club, prêt à lui offrir un pont d’or pour le faire venir avec un salaire de quelque 4 millions d’euros nets par an.