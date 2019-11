Mercato Naples: Sept cadres disponibles pour un transfert ?

Le SSC Naples traverse une profonde crise, autant sur le pré où les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes initiales, que d'un point de vue extra-sportif, puisque la crise couve entre la direction du club et l'effectif, suite au refus des joueurs d'accepter une mise au vert souhaitée par le président Aurelio De Laurentiis. Et voilà les Partenopei relégués à 13 points du leader de Serie A, la Juventus de Maurizio Sarri.

En retour, les dirigeants prépareraient donc un grand ménage dans le vestiaire, et seraient prêts à se séparer de nombreux joueurs pour amorcer un nouveau cycle au plus vite. D'après la Gazzetta dello Sport, sept cadres de Carlo Ancelotti seraient même disponibles pour un transfert dès l'été prochain: Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, José Callejon, Lorenzo Insigne, Allan, Elseid Hysaj et Faouzi Ghoulam.