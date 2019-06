Le possible intérêt du Real Madrid pour Fabian Ruiz a fait résonner toutes les alarmes du côté de Naples. Recruté il y a tout juste un an, le milieu de terrain international espoirs espagnol, plaît énormément aux Napolitains qui n'ont aucune intention de le céder. "Il est intouchable", a-t-on fait savoir du côté de Carlo Ancelotti et Aurelio De Laurentiis, rapporte AS. Les Merengue ne manqueront cependant pas d'évoquer son cas lors des négociations pour James Rodriguez.