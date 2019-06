Mercato Nantes: Un jeune international français U19 signe

Bridge Ndilu (18 ans) arrive à Nantes en provenance de Laval. Le jeune international français des U19 (3 buts en 13 sélections) a signé un contrat jusqu’en 2024 avec les Canaris.

Ndilu a inscrit 4 buts en 16 rencontres de National avec le Stade Lavallois. "Bon dribbleur, rapide, percutant et doté d'un excellent sens du but, Bridge Ndilu mettra désormais toutes ses qualités offensives au profit des Jaune et Vert !", a déclaré le FC Nantes à propos de l’attaquant sur son site officiel.