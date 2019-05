Mercato Nantes: Rongier évoque un éventuel départ

Valentin Rongier cette saison encore a parfaitement assumé son rôle de pilier du FC Nantes. Lors de la précédente intersaison, le capitaine des Canaris n’avait pas manqué de sollicitations, ce devrait être le cas cet été encore et l’intéressé en a bien conscience.

"On n'a pas parlé de somme d'argent et on ne va pas faire ça n'importe comment mais s'il y a un projet qui me convient, il (Waldemar Kita, le président du FCN, ndlr) me laissera partir je pense. On en a discuté et on est sur la même longueur d'ondes", dit-il, sondé sur le sujet ce mercredi en conférence de presse.

Pour autant, Valentin Rongier n’est pas encore parti et insiste bien sur ce point. "Je ne vais pas vivre ce match (vendredi contre Strasbourg, ndlr) en me disant que c'est mon dernier parce que je n'en sais rien. […] Je n'ai signé nulle part pour l'instant ! Je suis Nantais, je ne vais pas faire un adieu alors que je suis encore là ! Imaginez que je reste... si je dis adieu, je vais passer pour un con ! Sinon on fait un tour d'honneur à chaque match..."