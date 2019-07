Mercato Nantes: Le coup de gueule d’Halilhodzic

La nouvelle saison du FC Nantes semble démarrer sur les mêmes bases que la précédente. C’est à dire avec un Vahid Halilhodzic en colère. La faute à un mercato estival insuffisamment avancé à son goût malgré les arrivées d’Alban Lafont ou de Dennis Appiah.

"Il faut encore recruter 8 ou 9 joueurs. Comment ? Ça sera très compliqué", a ainsi regretté le technicien nantais dans les colonnes du journal Ouest France.

"J'espère que ça va changer. Il faut avoir au moins 26 ou 28 joueurs en préparation. On est dans la difficulté. Je suis un peu inquiet, a-t-il poursuivi avant d’incriminer ses dirigeants. Il faut trouver 8 ou 9 joueurs, la plupart titulaires. Je ne connais pas les joueurs qui vont venir. On a proposé pas mal de joueurs (à la direction), aucun n'est venu. Il faut faire vite pour essayer de faire un recrutement exceptionnel et réaliser une bonne saison."