Mercato Nantes: Halilhodzic ne cache pas son inquiétude

Vahid Halilhodzic alerte ses dirigeants.

L’entraîneur de Nantes s’est montré pessimiste mardi dans Ouest-France face à l’absence de renforts pour son équipe, alors que les besoins sont selon lui importants. "Il faut encore recruter 8 ou 9 joueurs. Comment ? Ça sera très compliqué. J'espère que ça va changer. Il faut avoir au moins 26 ou 28 joueurs en préparation. On est dans la difficulté", s’est alarmé le technicien bosnien.

"Coach Vahid" en a profité pour s’en prendre à sa direction: "Je ne connais pas les joueurs qui vont venir. On a proposé pas mal de joueurs (à la direction, ndlr), aucun n'est venu." Un épisode de plus dans les relations conflictuelles entre l'entraîneur des Canaris et la hiérarchie du club.