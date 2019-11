Mercato Nantes: Ben Arfa trop gourmand

Sans club depuis la fin de son aventure au Stade Rennais, Hatem Ben Arfa ne rejoindra finalement pas le FC Nantes. La faute à ses exigences financières, selon Ouest-France.

Car s’il a été sensible aux discours de Waldemar Kita et surtout Christian Gourcuff lors de ses échanges avec les décideurs nantais, il n’a pas donné suite à la proposition des Canaris, chez qui les plus gros salaires avoisinent les 100 000 euros mensuels.