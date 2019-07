Mercato Nantes: Abeid a signé

En fin de contrat avec Dijon, Mehdi Abeid s'est engagé ce lundi en faveur du FC Nantes. Le milieu de terrain international algérien, tout juste sacré champion d'Afrique avec les Fennecs, s'est engagé pour trois ans avec les Canaris.

L'arrivée d'Abeid, qui est la sixième recrue des Jaune et Vert (après Lafont, Appiah, Wagué, Ndilu et Coco), pourrait faciliter le départ de Valentin Rongier, suivi par l'OM et le FC Porto.