Mercato : Nabil Fekir, l'heure du grand saut ?

Trois ans après son transfert avorté à Liverpool, les grands clubs européens recommencent à s'intéresser à Nabil Fekir. Impliqué sur dix buts cette saison, le joueur du Betis Séville a réussi à confirmer ses débuts intéressants en Liga. Irrésistible depuis le début de l'année 2021, il a permis à son équipe de remonter à la septième place du classement et de postuler à une qualification continentale. Remplir cet objectif pourrait lui permettre d'évoluer à un standing qui se rapproche du sien. Le champion du monde 2018 avait intéressé les plus grandes écuries européennes avant de rejoindre l'Andalousie à la surprise générale en juillet 2019.

Après deux saisons réussies à l'Estadio Benito-Villamarin, le joueur de 27 ans est à un tournant. Il a déjà évoqué publiquement son envie de revenir sur la scène continentale pour prouver au plus haut niveau. « Pour le moment, je suis content au Betis, on va tout faire pour se qualifier en Coupe d’Europe, c’est à ça que je pense maintenant. C’est toujours important de jouer en Coupe d’Europe. J’ai disputé la Ligue des champions et la Ligue Europa, je veux rejouer en Coupe d’Europe », a martelé l'ancien Lyonnais dans un entretien à AS il y a quelques semaines.

Du Betis au Barça ?

Nabil Fekir pourrait être exaucé dès cet été. Au Betis Séville ou ailleurs. En cas de championnat terminé en-dehors du top 6 espagnol, le natif de Lyon pourrait s'en aller. D'après la presse ibérique, il ne manque pas de prétendants. Arsenal, des clubs allemands et surtout le FC Barcelone auraient pensé à lui au moment de préparer le mercato estival à venir. Le milieu offensif a prouvé qu'il était en pleine possession de ses moyens et capable de briller loin de son club formateur. Cette faculté d'adaptation pourrait séduire de plus en plus d'écuries qui ont assisté à la montée en puissance de Nabil Fekir au Betis Séville. Sa récente sortie pour évoquer les raisons de son transfert raté à Liverpool pourrait aussi les rassurer. Cette fois, l'international français, le dépositaire du jeu des Verdiblancos, a mis toutes les chances de son côté pour atteindre les sommets...