Mercato : Nabil Fekir intéresse le Barça !

Même s'il a été laissé de côté par Didier Deschamps pour les trois matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 que disputent actuellement les Bleus, Nabil Fekir n'en conserve pas moins une belle cote en Europe. Alors qu'Arsenal et Liverpool sont à l'affut en Premier League, un cador espagnol est également prêt à dégainer une offre. Le FC Barcelone se tient prêt.

D'après le quotidien Estadio Deportivo, l'ancien de l'Olympique Lyonnais a tapé dans l’œil du tout nouveau président barcelonais, Joan Laporta. L'homme fort du Barça souhaite s'offrir les services du Français, mais peut-être pas tout de suite puisque la clause de départ du champion du monde 2018 est actuellement fixée à 90 M€.

Messi dans l'équation

Un montant beaucoup trop élevé pour un FC Barcelone en délicatesse avec ses finances, et qui ne cherche pour l'instant que des joueurs libres. En fin de contrat en juin 2023, Nabil Fekir n'en reste pas moins l'une des options principales de Joan Laporta qui pourrait éventuellement passer à l'action plus tôt que prévu... Si Lionel Messi venait à quitter le navire catalan. De son côté, et à seulement vingt-sept ans, le Tricolore a encore de belles années devant lui pour espérer s'offrir un challenge de haut niveau.