Manchester United pense actuellement à obtenir des renforts pour son milieu de terrain. Plusieurs pistes sont explorées et l’une d’elles mènerait à Sergej Milinkovic-Savic, l’excellent joueur serbe de la Lazio de Rome. C’est ce que révèle le site Calcio Mercato en précisant qu’un raid pour l’acquisition de ce joueur pourrait survenir dès ce mois de janvier. Si cela porte ses fruits, Ralf Rangnick disposera ainsi d’une nouvelle solution plus que précieuse dans l’entrejeu. A Old Trafford, « SMS » pourrait compter sur la présence de son compatriote Nemanja Matic pour faciliter son adaptation.

Le PSG n’a pas été assez rapide

S’ils enrôlent Milinkovic-Savic, les Mancuniens devanceront le PSG sur ce dossier. En effet, les responsables franciliens étaient aussi très intéressés par ce joueur de 26 ans et qui s’illustre depuis sept ans sur les pelouses transalpines. Leonardo, le directeur sportif, en est un grand admirateur. Paris avait tenté un coup à l’été 2020 mais sans parvenir à ses fins. Les Biancocelesti avaient placé la barre très haut pour l’indemnité de transfert.