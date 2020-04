Mercato : Moussa Dembélé à l'OL, c'est déjà fini ?

🔴🔵 OL

10 - Moussa Dembélé est le 1er joueur à marquer au moins 10 buts lors de chacune de ses 2 premières saisons avec Lyon en Ligue 1 depuis Bafétimbi Gomis & Lisandro López en 2009/10 & 2010/11

15 ⚽️ en 2018/19



10 ⚽️ en 2019/20



Machine 🔥. @OL pic.twitter.com/bMmfNAb5tq



La sortie de crise tant espérée et attendue, dans ce contexte de pandémie de coronavirus qui continue de tout paralyser, est difficile à anticiper pour tous les clubs. Mais il est à peu près entendu, quoi qu'il arrive, que les gros s'en sortiront mieux que les petits. Et parmi les gros, Chelsea et Manchester United devraient garder un budget pour Moussa Dembélé., selon les dernières informations de L'Equipe.Est-ce une influence de la situation sanitaire et des complications économiques qui s'annoncent ?Plus que Houssem Aouar ou Memphis Depay, que le club ne devrait pas lâcher aussi facilement... Troisième meilleur buteur de Ligue 1, l'ancien attaquant de Fulham et du Celtic enchaîne une cinquième saison à dix buts (quinze à Fulham, 21 puis dix au Celtic, deux fois seize à Lyon). Moussa Dembélé est un des joueurs lyonnais les plus réguliers depuis son arrivée.Les appels du pied du championnat anglais, où sa cote demeure très bonne, sont logiques : « C’est sûr que c’est flatteur, admettait-il fin janvier (pour Footmercato.net). Ça veut dire que je produis du bon football sur le terrain. Ensuite, c’est à moi de rester concentré et de faire abstraction de tout ça. Je suis un joueur de l’Olympique Lyonnais et je compte le rester jusqu’à la fin de la saison. Je m’occupe du terrain, ce n’est pas quelque chose de nouveau. Depuis que j’ai 14 ou 15 ans, je suis souvent supervisé. » Aux portes de l'équipe de France et donc de l'Euro, surtout avec le report d'un an,



Quand les Titis quittent le nid - Moussa Dembélé :