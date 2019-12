Mercato : Mounier quitte la Grèce

Il y a un peu plus de six mois, Anthony Mounier criait son désir de poursuivre l’aventure commencée en juin 2017 avec le Panathinaïkos malgré une perte de temps de jeu conséquente. Épargné par les blessures, l’ailier formé à l’Olympique Lyonnais n’a pourtant pas réussi à inverser la tendance et la situation n’a fait que s’empirer. N’ayant joué aucun match depuis le début de la saison, Mounier a annoncé sur les réseaux sociaux son départ du club grec, six mois avant la fin de son contrat. « Mon aventure se termine aujourd’hui (hier) avec le Panathinaïkos. Je voudrais remercier chaque personne rencontrée durant ces deux saisons et demies. Il y a eu des hauts et des bas mais je veux seulement me rappeler des bons moments », a écrit l’ancien Niçois et Montpelliérain.