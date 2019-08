Mercato Montpellier: Souquet remplace Aguilar

Alors que Ruben Aguilar vient d'être cédé à Monaco mardi, le MHSC rebondit dans la foulée.

Arnaud Souquet prend ainsi la relève, lui qui a passé la saison dernière à La Gantoise après un an à Dijon (2015-2016) et deux ans à Nice (2016-2018).

Le latéral droit, âgé de 27 ans, qualifie Montpellier de "club mythique du championnat de France" (sur le site du club) et se dit "vraiment heureux à l'idée de découvrir la ville, de redécouvrir la Ligue 1 et le sud de la France aussi, qui nous avait manqué à moi et mes proches".