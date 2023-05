Mercato : Montpellier officialise déjà deux recrues

Montpellier prépare la prochaine saison. Quasiment assurés de se maintenir en Ligue 1 après avoir connu un gros redressement depuis la nomination de Michel Der Zakarian, le MHSC réalise des jolis coups sur le marché des transferts. Ce jeudi, le club héraultais a officialisé les arrivées en juin prochain de Moussa Al-Tamari et Becir Omeragic. Tout deux libres à l’issue de la saison, ils viendront renforcer l’effectif à moindre coût.

Deux internationaux

Moussa Al-Tamari évolue à Louvain, en Belgique. L’international jordanien de 26 ans a inscrit six buts en 34 rencontres de Jupiler Pro League et évolue au poste d’ailier droit. Becir Omeragic débarque lui en provenance de Zurich et occupe l’axe de la défense. À 21 ans, il compte quatre sélections avec la Suisse et une belle expérience.