Mercato Montpellier: Des contacts avec E. Mendy 

Montpellier cherche désespérément un remplaçant à Benjamin Lecomte, transféré à Monaco au début du mercato.

Alors que la piste menant au gardien international croate Dominik Livakovic (24 ans), du Dynamo Zagreb, semblait bouclée, le club des Balkans souhaite le conserver tant qu'il sera en course pour les tours préliminaires de la Ligue des champions. Une décision qui ne plaît pas aux dirigeants héraultais. Ils ont décidé en parallèle de contacter le Stade de Reims pour Edouard Mendy. Le portier, nommé aux trophées UNFP la saison dernière, est sur le départ. Le MHSC va essayer d'avancer sur le dossier, d'autant plus que le gardien d'1m97 est revenu de ses vacances après la CAN, et a soigné sa fracture au doigt.

Dans ce dossier ils devront faire face à la concurrence de Rennes. Les Bretons tiennent la corde mais ne se sont toujours pas séparés de Tomas Koubek.